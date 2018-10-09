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Çukur son bölümde Cumali, Vartolu ve Yamaç'a Karakuzular'dan büyük şok! Çukur 37. bölüm final sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 01:46 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 37. yeni bölüm final sahnesinde Karakuzular, Cumali, Yamaç ve Vartolu'ya büyük bir oyun oynadı. Çukur son bölümde, Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek Karakuzular'a karşı harekete geçti. Karakuzular'ın Afganistan'dan getirdiği malları ele geçirmek isteyen Cumali, Yamaç ve Vartolu, Mahsun'un şok hamlesiyle tuzağa düştü. Yaptığı planla ham madde ile paraya ulaştığını düşünen Yamaç, Karakuzuların oyununa geldiğini anladı.İşte Çukur'da yaşananlar...

Çukur son bölümde Cumali, Vartolu ve Yamaç'a Karakuzular'dan büyük şok! Çukur 37. bölüm final sahnesi

Çukur dizisinin 8 Ekim Pazartesi yayınlanan 37. yeni bölümünde, Karakuzuların Afganlar ile olan alışverişini patlatıp, araçlara el koyup Kemal ve Metin’le depoya yollatan Yamaç, depoya gidiyor. Depoya varır varmaz Kemal’den malların toz olduğunu duyan Yamaç, ham maddenin sıvı olmasını gerektiğini söyleyip kamyona koşuyor. Varilleri tek tek açan Yamaç, gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Ham maddeden sonra parayı da kontrol eden Yamaç, oyuna getirildiğini anlıyor. Tüm bunlar olurken Mahsun ise gerçek mallar ille eve dönüp Çeto’dan hesap soruyor.

ÇUKUR 2. SEZON 5. BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris’in kapıyı açınca karşısında Aliço’yu bulduğu tanıtımda ikilinin duygu yüklü buluşması dikkat çekiyor. İdris, Aliço’yu içeri alırken, uzaktan onları izleyen Selim’in yüzüne kapıyı kapatıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un 8 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç bir yandan Cumali-Vartolu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışırken, bir yandan da Çukur’u yeniden kazanmak için Çukur’dakilerin yardımını istedi. Çukur’dakilerin desteğini alamayan Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek hedefleri uğruna harekete geçti. Saldırıdan sonra mahalleye Karaca ile geri dönen Ayşe, Çeto’nun karşısına çıktı. Afganlara verilecek parayı tahsil eden Cumali, Vartolu ile birlikte teslimatı yapacağı sırada husumetlisi Refik’in tuzağına düştü. Her şeyin bittiğini düşünen ikiliyi kurtaran ise Medet oldu. İdris’i bir gölge gibi takip eden Selim’in İdris’in karşısına çıktığı anda nefesler tutuldu. Yaptığı planla ham madde ile paraya ulaştığını düşünen Yamaç, Karakuzuların oyununa geldiğini anladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 15 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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