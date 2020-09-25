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Çukurca Belediyesinden sera kurulumu

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 2 adet seranın kurulumu için çalışma başlatıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin tarım konusunda çok elverişli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, “Çukurca Belediyesi olarak ilçemizin Berbeşük mevkiinde 2 adet 500 metrekarelik olmak üzere toplam bin metrekareden oluşan sera yapım çalışmasına başladık.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 2 adet seranın kurulumu için çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin tarım konusunda çok elverişli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, “Çukurca Belediyesi olarak ilçemizin Berbeşük mevkiinde 2 adet 500 metrekarelik olmak üzere toplam bin metrekareden oluşan sera yapım çalışmasına başladık. İnşallah kısa bir süre içinde seralarımızı kurup gerekli tesisatlarını çekerek çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Buradaki temel hedefimiz, ilçenin sebze ihtiyacını bir nebze olsun karşılamak ve vatandaşlarımıza en uygun fiyatlarda ulaşmasını sağlamaktır. İnşallah tarıma verdiğimiz önemle birlikte bölgede tekrardan vatandaşlarımızı tarıma yönlendirmiş olacağız. Bu anlamda belediye olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. İlçe merkezi ve bağlı mahallerde tarıma dayalı sulama kanallarımızın yapılmasındaki hedefimiz ise boş tarlaların kalmaması ve her yerin uygunluğuna göre ekilmesi ve ürün elde edilmesidir” dedi.

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