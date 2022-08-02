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Çukurca'da çiftçiler ağaç üzerinde yaban domuzu nöbeti tutuyor

02.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak sınırındaki ilçede çeltik ve susam eken çiftçiler, yerden metrelerce yükseklikte tahtadan yaptıkları gözetleme alanlarında yaklaşık 4 ay nöbet tutarak, tarlalarını korumaya çalışıyor - Çiftçilerden Abdurrahman Özer: - "Tarlayı ekip bu hale getirinceye kadar çok emek harcadık. Nöbet tutmazsak hasat alamayız ve çabamız boşa gider"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, yaban domuzlarının çeltik ve susam tarlalarına zarar vermemesi için ağaçların üzerine tahtadan yaptıkları gözetleme alanlarında nöbet tutuyor.

İlçe merkezi ve köylerde yaban domuzlarının çeltik, susam gibi tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, tarlalarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Ekili arazilerin üzerine şeritler çekerek hayvanların çıkan sesten korkmasını sağlamaya çalışan çiftçiler, ağaçların üzerine tahtadan yaptıkları alanlarda da dönüşümlü olarak tarlaların güvenliğini sağlıyor.

Tehlikeye aldırış etmeden yerden yaklaşık 10 metre yükseklikteki gözetleme alanlarına çıkan çiftçiler, günün ilk ışıklarına kadar tarlalara hakim noktalarda nöbet tutuyor.

El feneri ve telefon ışıklarıyla arazilerin çevresini dolaşan, zaman zaman av tüfeğiyle havaya ateş açıp hayvanları uzaklaştırmaya çalışan çiftçiler, hasat dönemine kadar yaklaşık 4 ay bu yöntemle ürünlerini korumaya çalışıyor.

- "İlgili yerlerden izin alarak nöbet tutuyoruz"

Çiftçilerden Abdurrahman Özer, AA muhabirine, tarlasına ektiği çeltiğe domuzların zaman zaman zarar verdiğini söyledi.

Daha çok zarar yaşamamak için ağacın tepesinde tahtadan yaptığı yerde nöbet tuttuğunu belirten Özer, şunları aktardı:

"Her akşam saat 9'da gelip sabah 4'e kadar kalıyorum. Bu nöbetimiz eylülün sonuna kadar devam edecek. Domuzlar çok arttı. Sürü halinde geziyorlar. Biz de bunu yapmaya mecburuz. İlgili yerlerden izin alarak nöbet tutuyoruz. Hayvanlar hasat döneminde de ürünü yiyor. Tarlayı ekip bu hale getirinceye kadar çok emek harcadık. Nöbet tutmazsak hasat alamayız ve çabamız boşa gider. Ağaca tırmanmak zorlu oluyor. Çünkü kaldığımız yer yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunuyor."

Mustafa Güneş de ilçede son dönemlerde ağırlıklı olarak susam ve çeltik ekildiğini söyledi.

Güneş, "Domuzların sayısı fazla ve ürünlere zarar veriyorlar. Bu nedenle nöbet tutma zorunluluğu oluşuyor. Nöbet tutmazsak ürün alamayız. Biz de ağaçların tepelerinde yer yapıyoruz. Domuz, ayı, kurt ve yılan gibi hayvanlara karşı kendimizi korumaya alıyoruz. Burada araziyi daha net görebiliyoruz. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. 2-3 kişi beraber kalıyoruz. Gündüz de dönüşümlü olarak nöbete devam ediyoruz. Bu süreç yaklaşık 4 ay sürüyor." diye konuştu.

Tarlalara ektikleri ürünlerin hasadını 2 ay sonra yapacaklarını anlatan Mesut Yaşar da ürünleri tarladan taşıyıncaya kadar nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ağaçların üzerinde daha güvende olduklarını bildiren Yaşar, "Yabani hayvanların tarlalara zarar vermemesi için nöbet tutuyoruz. Domuzlar özellikle pirince çok zarar veriyor. Ayılar da hem susama hem de asma bahçelerine zarar veriyor." dedi.

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