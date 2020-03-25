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Çukurca’da dezenfekte çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.03.2020 08:14 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından toplu ulaşım araçları ve kamuya ait binalarda dezenfekte çalışması başlatıldı.Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, ülkemizde etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle ilçede hijyen şartlarını en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızı koruma altına almaya çalışıyoruz.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından toplu ulaşım araçları ve kamuya ait binalarda dezenfekte çalışması başlatıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, ülkemizde etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle ilçede hijyen şartlarını en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızı koruma altına almaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediye olarak temizlik ekiplerimiz her türlü çöp toplama, cadde ve sokakların köpüklü ve klorlu suyla yıkanması, dezenfekte ilaçlarının toplu kullanım alanlarına sıkılması gibi çalışmalar sıklıkla yapılmaktadır. Bizler Çukurca Belediyesi olarak vatandaşımızın her anlamda sağlığını düşünmek zorundayız. Vatandaşlarımızdan zorunlu ve acil olmadığı sürece evden çıkmamalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini kendilerinden istiyoruz. Ülke olarak en kısa zamanda bu hastalığında üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

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