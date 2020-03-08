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Çukurca’da doğa yürüyüşü

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.03.2020 20:23 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Çukurca Belediyesi tarafından Kiyaris Tepesi’ne, bu sene 2’nci kez doğa yürüyüşü düzenledi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.
Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Çukurca Belediyesi tarafından Kiyaris Tepesi’ne, bu sene 2’nci kez doğa yürüyüşü düzenledi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca’nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyaris Tepesi’ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe belediyesi tarafından sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Belediyemiz tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği çok renkli geçti. Amacımız gençlerimize bütünleşerek gelecek kuşaklara birlik ve beraberliği tahsis etmektir. Her anlamda gençlerimiz başarılar elde etmekte. Umarım bu birliktelik ebedi olur” dedi.
Yürüyüşe Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2’nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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