Çukurca'da vatandaşlar festival için gelenleri evlerinde misafir ediyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI / MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için kente gelen onlarca insana evlerini açarak yakın ilgi gösteren Çukurcalılar, gösterdiği misafirperverlikle takdir topladı.

Bisiklet yarışıyla başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden festivale katılmak için farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcı ilçeye geldi.

Festivalin heyecan oluşturduğu ilçede halk, dışarıdan gelen birçok kişiyi evlerinde ağırlıyor. Kent sakinleri, kültürel kaynaşmanın sağlandığı etkinlikte insanlara evlerini açarak onlarla sofralarını paylaşıyor.

- "Misafirlerimiz sıcakkanlı insanların sıcak sofralarına konuk oluyor"

Kaymakam Hasan Kurt, ilçe sakinlerinin insanlara verdiği değerle de öne çıktığını söyledi.

Çukurcalıların misafirleri için elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Bu festivalin en güzel taraflarından birisi de misafirlerimiz sıcakkanlı insanların sıcak sofralarına konuk oluyor. Bu çok güzel bir anlam ifade ediyor. Misafirlerimiz de bundan çok memnunlar. Salgın nedeniyle ister istemiz insanlarda tedirginlik var ama mevcut şartları değerlendirdiğimiz zaman iyi düzeyde bir katılım olduğunu gözlemliyoruz. İlk defa gelenler var, daha önce gelenler var. Çukurca'da tanıştıkları vatandaşları ziyaret edenler de var."

- "Çukurcalıların hepsinin kendi imkanlarına göre üçer, beşer misafirleri var"

Vatandaşlardan Kerem Akış, foto safarinin kentte güzel ortam oluşturduğunu, vatandaşlarla katılımcılar arasında güzel dayanışma yaşandığını ifade etti.

Kentin tanıtımına katkı sağladıkları için katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Akış, "Umarım misafirlerimiz de memnun kalıyor. Neticede hepimiz insanız. Mutlaka bir yerde kaynaşmamız, birbirimize güvenmemiz lazım. Tanıdığım bütün mesai arkadaşlarım ve Çukurcalıların hepsinin kendi imkanlarına göre üçer, beşer misafirleri var. Biz insanları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da onları misafir etmeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik için Adana'dan gelen Gamze Bozkaya da Türkiye'de birçok maratona katıldığını, Çukurca'ya ilk kez geldiğini belirtti.

Üç gündür ilçede olduklarını anlatan Bozkaya, "Burada kaldıktan sonra insanların yardımseverliği ve ilgilerinden dolayı tereddüt etmemem gerektiğini anladım. Şu an hiç tanımadığım bir aileyle beraberim. Akşam yemeği yiyip, çay içiyoruz, birlikte şarkılar söylüyoruz. Birisine şurası neresi diye sorduğumda tarif etmeden direkt beni oraya götürüyor." diye konuştu.

Nuray Opar da ilçe sakinlerinin samimi ve candan olduğunu dile getirerek, "Kültürel kaynaşma doğuyla batının birleşmesiyle oldu. Batıdan ve doğudan insanların birleşmesiyle çok güzel kaynaşmalar oldu. İnsanların misafirperverliği bunu zaten gösteriyor. Çukurca gerçekten manzarasıyla, insanıyla, doğasıyla insanları kendisine çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

