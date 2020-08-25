Çukurova Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tasarruf tedbirleri kapsamında arttırdıkları parayla belediye bünyesine 19 yeni araç eklediklerini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin araç filosuna kazandırılan yeni araçları tanıttı. Başkan Soner Çetin, yeni araçları uyguladıkları tasarruf tedbirlerinden sağladıkları artı değerle belediye bünyesine kazandırdıklarını belirterek, “Bugün çok mutluyuz. Biraz da pandeminin sonuçlarından biri doğal olarak ekonomik krizin yaşandığı günümüzde sadece tasarruf tedbirlerinden arttırdığımız artı değerle bugün araç filomuzu yenilemenin mutluluğunu yaşıyorum. 19 yeni aracı belediye bünyemize kattık. Bunlardan 10’u binek araç. Binek araçları havuzda kullanacağız. 9 çift kabin pikap ise sahada hizmet aracı olarak kullanılacak. Tasarruf tedbirlerine uyan tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Oradan artırdığımız parayla aldığımız araçlar bunlar” dedi.

Başkan Soner Çetin, göreve geldiği 2014 yılından bu yana hiçbir başkan yardımcısının ve müdürün altında makam aracı bırakmadıklarını hatırlatarak, makam aracı uygulamasını kaldırdıklarını vurguladı. Çift kabin pikapların park bahçeler, temizlik, zabıta gibi bölümlerde kullanılacağını, 10 tane binek aracın da havuzda olacağını kaydeden Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“Binek araçları mesai saatleri içerisinde işi olan arkadaşlarımız şoförle birlikte her zaman olduğu gibi, kullanacaklar. 6,5 yıllık uygulamamız devam edecek. Tasarruf tedbirlerimiz ve makam aracı yasağımız sürecek. 2009 yılında belediyemiz yeni kurulmuştu. O zaman yeni alınan bir kısım araçlar vardı artık miadını doldurmuştu. Tasarruf tedbirlerini herkese öneriyorum. Kaçağı göçeği engellediğiniz zaman bir artı değer oluşturuyorsunuz ve projelerinize yeni araç alımına belediyenin araç filosunu yenilemeye katkıda bulunabiliyorsunuz.”