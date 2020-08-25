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Çukurova Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

ADANA HABERLERİ  | 25.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tasarruf tedbirleri kapsamında arttırdıkları parayla belediye bünyesine 19 yeni araç eklediklerini söyledi.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin araç filosuna kazandırılan yeni araçları tanıttı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tasarruf tedbirleri kapsamında arttırdıkları parayla belediye bünyesine 19 yeni araç eklediklerini söyledi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin araç filosuna kazandırılan yeni araçları tanıttı. Başkan Soner Çetin, yeni araçları uyguladıkları tasarruf tedbirlerinden sağladıkları artı değerle belediye bünyesine kazandırdıklarını belirterek, “Bugün çok mutluyuz. Biraz da pandeminin sonuçlarından biri doğal olarak ekonomik krizin yaşandığı günümüzde sadece tasarruf tedbirlerinden arttırdığımız artı değerle bugün araç filomuzu yenilemenin mutluluğunu yaşıyorum. 19 yeni aracı belediye bünyemize kattık. Bunlardan 10’u binek araç. Binek araçları havuzda kullanacağız. 9 çift kabin pikap ise sahada hizmet aracı olarak kullanılacak. Tasarruf tedbirlerine uyan tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Oradan artırdığımız parayla aldığımız araçlar bunlar” dedi.
Başkan Soner Çetin, göreve geldiği 2014 yılından bu yana hiçbir başkan yardımcısının ve müdürün altında makam aracı bırakmadıklarını hatırlatarak, makam aracı uygulamasını kaldırdıklarını vurguladı. Çift kabin pikapların park bahçeler, temizlik, zabıta gibi bölümlerde kullanılacağını, 10 tane binek aracın da havuzda olacağını kaydeden Başkan Çetin, şöyle devam etti:
“Binek araçları mesai saatleri içerisinde işi olan arkadaşlarımız şoförle birlikte her zaman olduğu gibi, kullanacaklar. 6,5 yıllık uygulamamız devam edecek. Tasarruf tedbirlerimiz ve makam aracı yasağımız sürecek. 2009 yılında belediyemiz yeni kurulmuştu. O zaman yeni alınan bir kısım araçlar vardı artık miadını doldurmuştu. Tasarruf tedbirlerini herkese öneriyorum. Kaçağı göçeği engellediğiniz zaman bir artı değer oluşturuyorsunuz ve projelerinize yeni araç alımına belediyenin araç filosunu yenilemeye katkıda bulunabiliyorsunuz.”

“Tasarruf yapıp yatırıma dönüştürüyoruz”
Başkan Soner Çetin, ekonomik tüm olumsuzluklara karşın belediye olarak yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Pandemi döneminde bile vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini anlatan Başkan Soner Çetin, “Şimdi toplu açılışa hazırlanıyoruz. Eylül ayı ortasında 530 kişilik yarısı kız yarısı erkek öğrenci yurdunu, Adana’nın en modern kapalı semt pazarını Yüzüncüyıl Mahallesi’nde ve 8’inci kreşimizi Huzurevleri Mahallesi’nde açacağız. Bunun yanında yeni parklar da hizmete açılacak. Yani her koşulda yatırımlarımız devam ediyor. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri şartlar ne olursa olsun yerine getiriyoruz. Tüm bu yatırımlar da tasarrufla yapılıyor” şeklinde konuştu.

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