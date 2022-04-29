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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı transfer etti

29.04.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Eczacıbaşı, Sarıyer, Kuzeyboru ve PTT formalarını terleten, Genç Milli Takım ve kulüp bazında Avrupa kupalarında çeşitli madalyalara sahip orta oyuncu Ceren Nur Domaç ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.

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