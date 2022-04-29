Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Eczacıbaşı, Sarıyer, Kuzeyboru ve PTT formalarını terleten, Genç Milli Takım ve kulüp bazında Avrupa kupalarında çeşitli madalyalara sahip orta oyuncu Ceren Nur Domaç ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz