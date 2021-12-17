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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verdi

17.12.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerle buluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Can Okan’ın yönettiği konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Artemis Sis Balkız'ın yorumuyla, Bela Bartok'un bestelediği "Viyola Konçertosu” seslendirildi.

Orkestra, konserin ikinci yarısında, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.

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