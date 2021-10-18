YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini sahneleyecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini sahneleyecek

18.10.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini sahneleyecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Wolfgang Amedeus Mozart'ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin gösterimi, 22 Ekim Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda yapılacak.

Orkestra şefliği Eray İnal'ın üstlendiği konserin ilk yarısında, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde klarnet sanatçısı olan Kayahan Karaca Mozart’ın Klarnet Konçertosu’nu, İkinci yarıda da ünlü müzisyenin 13 numaralı piyano konçertosunu 12 yaşındaki genç yetenek piyanist İlyun Bürkev yorumlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladıGeleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:42
Öğle
12:29
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Akdağ Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Yeni Vilayet Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.