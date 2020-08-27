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Çukurova toplu açılışa hazırlanıyor

ADANA HABERLERİ  | 27.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi, Eylül ayı ortasında yapmayı planladığı toplu açılış törenine hazırlanıyor.

Çukurova Belediyesi, Eylül ayı ortasında yapmayı planladığı toplu açılış törenine hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da davet edildiği törende 530 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, Huzurevleri Semt Kreşi ve Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı hizmete açılacak.
Huzurevleri Mahallesi’ndeki 530 öğrenci kapasiteli yurdun yarısı kız, yarısı da erkek öğrencilere hizmet verecek. Yine Huzurevleri Mahallesi’nde yer alan semt kreşi ise Çukurova Belediyesi’nin 8’inci kreşi olacak.
Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yapımı bitme aşamasına gelen kapalı semt pazarı ise Adana’daki en modern kapalı semt pazarı olacak. Altında ücretsiz kapalı otoparkında bulunduğu kapalı semt pazarı bu özelliği ile özellikle pazar kurulduğu günlerde çevre trafiğini de rahatlatacak.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mart ayından itibaren Türkiye’de hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınına rağmen hizmetlere ve yatırımlara ara vermediklerini belirterek, “Bu süreçte bir yandan salgınla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdük diğer yandan da olağan belediyecilik hizmetlerinde hiçbir aksama olmamasına gayret ettik. Ayrıca yatırımlarımız da tüm hızıyla devam etti” dedi.
Bu yoğun çalışmaların sonucu olarak birçok önemli yatırımı tamamlama aşamasına geldiklerini kaydeden Başkan Çetin, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında daha 7’nci ayda toplu açılış töreni yaptık. 6,5 yıl boyunca elimizden makası hiç düşürmedik. İkinci hizmet dönemimize de aynı hızla devam ediyoruz. Şimdi Eylül ayının ortasında, biz ayın 15’i gibi düşünüyoruz ama iki gün önce ya da sonra da olabilir, toplu açılış töreni yapacağız. Çok önemsediğimiz 530 kişilik öğrenci yurdu, 8’inci kreş ve Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı ile yapımı tamamlanan bazı parkların açılışını yapacağız. Adana’ya hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun büyük ihtimalle açılışa katılacağını söyleyen Başkan Çetin, “Bu önemli hizmetlerin açılışını Genel Başkanımızla birlikte yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

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