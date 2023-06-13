Çukurova’da Kurban satış yerleri belirlendi

Çukurova Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Halk sağlığı açısından belirtilen yerler dışında satış ve kesim yapılmaması istendi.

Buna göre 28 Haziran 1 Temmuz arasında 4 gün kutlanacak Kurban Bayramı için Çukurova ilçesinde Yurt Mahallesi Sosyete Pazarı içi, Toros Mahallesi Semt Pazarı, Huzurevleri Mahallesi Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camisi yanı ve Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanlar kurban satış yerleri olarak belirlendi.

Kurban kesimi ise Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı bitişiğindeki boş alanda yapılabileceği bildirildi. Çukurova Belediyesi’nin belirlediği alanlar dışında kurban satış ve kesiminin yapılmasına halk sağlığı göz önüne alınarak izin verilmeyeceği kaydedildi.

