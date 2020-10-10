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Çukurova'da yer fıstığı üretim alanı genişliyor

ADANA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Verimli Çukurova topraklarında 2010 yılında 107 bin 650 dekar olan yer fıstığının ekim alanı, bu yıl 250 bin dekara çıktı - Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç: - "Yer fıstığının bu şekilde para etmesi ve üreticisine kazandırması durumunda ekim alanlarının daha artması bekleniyor. Ancak, alınan ürünün sadece yüzde 30 civarı kayıt altında"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türkiye'nin yer fıstığı talebinin yüzde 50'den fazlasını karşılayan Çukurova'da, fiyatı ve verimiyle yüz güldüren ürünün ekim alanı son 10 yılda önemli oranda arttı.

Hasadı halen devam eden yer fıstığının, 2010 yılında 107 bin 650 dekar olan ekim alanı, bu yıl 250 bin dekara yükseldi.

Üretimi ise 11 yılda yaklaşık yüzde 152 artan yer fıstığı, dekara alınan verimi ve bu yıl 11 lirayı bulan kilogram fiyatıyla üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan yer fıstığında ekim alanlarının her geçen yıl arttığını söyledi.

Yer fıstığının çerezlik, yağlık olarak tüketiminin yanı sıra hayvan yemi olarak da kullanıldığını ifade eden Bilgiç, ürünün fiyatıyla da üreticisini mutlu ettiğini kaydetti.

Geçen yıl kentte 213 bin dekarın üzerindeki alana yer fıstığı ekildiğini ve 90 bin tonun üzerinde ürün alındığını aktaran Bilgiç, bu yıl 250 bin dekarda hasadın devam ettiğini belirtti.

Bilgiç, Türkiye'de yer fıstığı üretiminde Adana'nın ilk sırada yer aldığını ve bu yıl üründen 100 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini dile getirdi.

- Yer fıstığına destek talebi

Üreticiden bugünkü fiyatlarda yer fıstığının 11 liradan alındığına dikkati çeken Bilgiç, şöyle devam etti:

"Yer fıstığının bu şekilde para etmesi ve üreticisine kazandırması durumunda ekim alanlarının daha artması bekleniyor. Ancak, alınan ürünün sadece yüzde 30 civarı kayıt altında. Adana, Ceyhan ve Osmaniye borsalarında işlem gören 2019 yılındaki yer fıstığı miktarlarına baktığımızda ürettiğimizin sadece üçte biri. Yani ürünün yüzde 30'u tescil oluyor, yüzde 70'i olmuyor ve kayıt dışına gidiyor. Çok değil, 20 kuruş destek verilirse üretilen yer fıstığının tamamı tescil olur. Böylece, devlet üreciye verdiğinin fazlasını alır. Yer fıstığını, kayıt dışılıktan kurtarmanın yolu bu."

Adana'da 2010-2020 yer fıstığı ekim alanı ve alınan ürün miktarları şöyle:

Yıllar Ekilen alan (dekar) Üretim (ton) 2010 107.650 39.715 2011 96.204 34.736 2012 177.301 60.764 2013 182.252 68.375 2014 185.580 71.045 2015 214.850 88.221 2016 247.550 99.325 2017 236.399 97.788 2018 239.584 98.834 2019 213.527 90.424 2020 250.000 100.000 (tahmini)

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