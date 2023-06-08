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Çukurova’da yüzme kurslarına rekor başvuru

08.06.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Belediyesi’nin her yaz çocuklara yönelik olarak açtığı yüzme kursları bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Çukurova’da yüzme kurslarına rekor başvuru

Havuzlar için şimdiden rekor başvurular olurken, bu yaz 30 bin çocuğun Çukurova’da yüzme öğrenmesi hedefleniyor.

Yaz aylarında sıcaklardan bunalan ve yüzme bilmeyen çocukların imdadına koşan Çukurova Belediyesi, su oyun parklarının yanı sıra, havuzlarıyla da Adana sıcaklarını serinletmeye çalışacak. Hijyen ve sağlık şartlarının dikkatle takip edildiği açık havuzlarda 15 Haziran’da ilk kulaçlar atılmaya başlanacak. Spor kulüplerinin de faydalanacağı havuzlarda, 7-15 yaş arası çocuklar yaklaşık 3 ay boyunca belediyenin bu ücretsiz yaz eğlencesi ve yüzme derslerinden yararlanabilecek.
Çukurova Belediyesi tam olimpik açık havuzu bu yıl da çocukları mutlu ederken serinletecek. Hayal Park Açık Havuzu için bu yıl sezon başlamadan kayıtlar rekor seviyesine ulaştı. Bu yıl yaklaşık 30 bin çocuğu havuzlarında misafir edip, yüzme öğretilmesi planlanıyor. Cankurtaran Eğitimi Sertifikası olan uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslardan, 7-15 yaş arası çocuklar yararlanabilecek. Hafta içi her gün 6 seansla düzenlenecek eğitimler 3 ay boyunca devam edecek ve kayıtlar sürekli sezon boyunca alınması sürdürülecek.

Katılımın her geçen gün artarak devam ettiği ve şimdiden yaklaşık 18 bin çocuğun kurslardan faydalanmak için başvurduğu açık havuzlarda, yüzme temel eğitimi verilecek. Amatör spor kulüplerinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin su voleybol takımının da faydalanacağı olimpik açık havuzda, Çukurova Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü sürekli su tahlillerinin yapılacağı belirtildi. Sağlıklı bir şekilde çocukların gönül rahatlığıyla yüzme eğitimlerini alması için dikkatli bir şekilde kursların gerçekleşeceği açıklanırken, ilk kulaçlar 15 Haziran’da atılmaya başlanacak. Özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalan ve yüzme bilmeyen çocukların imdadına koşan Çukurova Belediyesi, farklı semtlerdeki su oyun parklarıyla sarı sıcakları serinletirken eğlenceli saatler yaşamalarına imkan sağlarken, havuzlarıyla da yüzme bilmeyen çocukların hayallerine dokunmaya çalışacak.

“YÜZME BİLMEYEN KALMASIN”

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, sıcak yaz aylarında pek çok hizmetle çocuklara serinleten eğlenceli ve bir o kadarda öğretici hizmetler sunacaklarını belirtti.
Başkan Çetin, bu hizmetlerden sadece Çukurovalıların değil, diğer ilçelerden de vatandaşların çocuklarına hizmet verdiklerini, tüm Adanalıların su oyun parklarından ve havuzlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini söyledi.

Bu yıl 30 bin çocuğa yüzme eğitimi vereceklerinin altını çizen başkan Çetin, “Çukurova’da yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın istiyoruz, bunun için üç ayrı havuzumuzda eğitimler veriyoruz. Tam olimpik açık havuzda kayıtlar sürüyor. Dileyen Çukurovalılar belediyemizi ya da Park Bahçeler Müdürlüğü’müzü arayarak bilgi alabilirler. Hayal Park’ta bulunan açık havuza da giderek şahsen başvurabilirler” dedi.

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