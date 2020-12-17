YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

ADANA HABERLERİ  | 17.12.2020 13:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Numune Gençlik takımını set vermeden geçen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Gençlik takımını da 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.Kayseri’de oynan maçın ilk setinde rakibine bariz bir üstünlük kuran Çukurova’nın Sultanları, bu seti 25-19 alarak setlerde 1-0 öne geçti.Çukurova Belediyesi SK, üstünlüğünü ikinci sette de sürdürdü.

Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Numune Gençlik takımını set vermeden geçen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Gençlik takımını da 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Kayseri’de oynan maçın ilk setinde rakibine bariz bir üstünlük kuran Çukurova’nın Sultanları, bu seti 25-19 alarak setlerde 1-0 öne geçti.
Çukurova Belediyesi SK, üstünlüğünü ikinci sette de sürdürdü. İkinci seti 25-20 kazanarak durumu 2-0’a getiren Çukurova Belediyesi SK çıktığı üçüncü seti de aynı skorla alarak maçı set vermeden kazandı.
Çukurova Belediyesi SK, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde yine bir erteleme maçında 23 Aralık Çarşamba günü Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor’la karşılaşacak.

Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:40
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Aylin Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.