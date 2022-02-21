YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Culinary Forum 2022, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

Culinary Forum 2022, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

21.02.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Culinary Forum 2022, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

Gastronomi sektörünü eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla organize edilen "Culinary Forum 2022", mutfakta iddialı isimleri Antalya'da bir araya getirecek.

Culinary Forum Organizatörü Murat Aslan, yaptığı açıklamada, forumun 16-17 Mart'ta Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinlikte sektörün önde gelen isimlerinin gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle buluşarak, tecrübelerini aktaracağını ifade eden Aslan, forumda 47 konuşmacının yer alacağı bilgisini verdi.

Yalnızca şeflerin gözünden değil, öğrencilerin, akademisyenlerin, tedarikçilerin ve yatırımcıların gözünden başka bir dünyaya tanıklık edecekleri bir organizasyon planladıklarını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de büyüyen gastronomi trendi ve bunun beraberinde gastronomi eğitiminin daha kaliteli olarak artması, üniversitelerdeki gastronomi ve aşçılık bölümlerinin gün geçtikçe de büyümesini sağladı. 2016 yılında YÖK tercih sıralamasına göre 136 olan bölüm sayısı, 2021 yılında 2,5 kat artarak 344'e ulaştı. Geçen yıl bu bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı 80 bin gibi rakamlara ulaştı. Bu büyük geleceğin ve gücün farkında olmak, bu süreçte hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme üzerine kurulu bir sektörde çalışan meslektaşlarımıza, sektörümüze, en önemlisi de Türkiye gastronomisine katkı sağlayabilmek adına forumu planladık."

Etkinlikte yerli ve yabancı 5 binden fazla misafiri ağırlayacaklarını belirten Aslan, öğrencilerin kariyer basamaklarında yeni rotalar çizmesine vesile olacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:
İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandıİstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:32
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak için...

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak için...

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.