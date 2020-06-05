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Cuma namazı için stat açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, İl Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Stadı’nı da Cuma namazları için açtı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, İl Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Stadı’nı da Cuma namazları için açtı. Statta kılınan Cuma Namazı için Muratpaşa Belediyesi, tek kullanımlık seccade ve yıkanabilir maske dağıtımı yaptı.
Korona virüs salgını dolayasıyla uzun bir aranın ardından geçen hafta kılınan Cuma namazıyla camiler yeniden cemaatle ibadete açıldı. Kılınan ilk Cuma namazı için Muratpaşa’da 8 kapalı pazar yeri, belediye tarafından namaza uygun hale getirilirken bu hafta belediyenin Uğur Mumcu Stadı da Cuma namazı için açıldı. Statta Cuma namazı için Muratpaşa Belediyesi, cemaate tek kullanımlık seccade ve yıkanabilir maske dağıttı. Bununla birlikte gelenlerin ellerini steril hale getirmesi de sağlandı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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