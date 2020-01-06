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  4. Cumhur İttifakı belediye başkanları ve milletvekilleri Köyceğiz’de buluştu

Cumhur İttifakı belediye başkanları ve milletvekilleri Köyceğiz’de buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakının Muğla’daki 7 belediye başkanı 2020 yılının ilk değerlendirme toplantısı için milletvekilleri bir araya geldi.Toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili M.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakının Muğla’daki 7 belediye başkanı 2020 yılının ilk değerlendirme toplantısı için milletvekilleri bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, bazı belediye başkan yardımcıları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İlçe belediyelerinin 2020 yılı içindeki perspektiflerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, “2019 yılını başarılı hizmetlerle geride bıraktık. 2020 yılında daha büyük hizmetlerle ilçelerimizi buluşturacağız. AK Parti iktidarı olarak ülkede neredeyse yapmadığımız proje kalmadı. Muğla’da da güzel projeler ürettik. Bu anlamda başarılı bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum” dedi.
Demir, “Belediye başkanlığı çok özel bir görev. Belediye başkanları asla unutulmaz. Çünkü eser bırakıyor. Her yeri hizmetlerle donatsanız da insana birebir dokunamıyorsanız eksik kalıyor. Lütfen makamınızdan güç almayın. Makamınıza güç verin. Makamlarımız gelip geçici. İnsana hizmet ettiğinizde o insanlar yarın göreviniz bittiğinde de sizi seveceklerdir.” diye konuştu.
Muğla’daki Cumhur İttifakı belediye başkanlarının uyumunun motive ettiğini aktaran Demir, “7 belediye başkanımızın uyumu bizi çok motive ediyor. Bu uyum her yerde olmaz. Bu uyumu devam ettirip daha büyük hizmetler yapacağız.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise, 2019 yerel seçimleriyle birlikte Muğla’da Cumhur İttifakı belediye sayısının 3’ten 7’ye çıktığını hatırlatarak; çalışmalarda ana hedefin Muğla Büyükşehir Belediyesini kazanmak olduğunu vurguladı. Gökcan, “Belediye sayımızın artmasıyla sorumluluğumuz da arttı. Muğla genelinde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten güzel işler yapılıyor. Önceki başkanlara bakıyoruz, yıllarca yönetmişler, belediye kasasında hiçbir şey yok, hizmet yok ama 3-4 dönem başkanlık yapmışlar. Sizlerle birlikte bu kadar hizmet, belediye kasalarının para dolması diğer belediyelere örnek olacak. Ön yargılar kırılacak, bunu göreceğiz. Bu da büyükşehiri getirecek” diye konuştu.
Toplantıda, belediye başkanları ilçeleriyle ilgili taleplerini iletti.

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