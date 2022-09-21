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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti

21.09.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ABD'li Senatör Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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