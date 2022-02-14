Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile yemekte bir araya geldi

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Zayid ile baş başa görüşmesinin ardından resmi akşam yemeğine katıldı.

Başkanlık Sarayı Defterini imzalayan Erdoğan, ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Vatan Sarayı'nda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyor, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

