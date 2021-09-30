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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti

30.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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