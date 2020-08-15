Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3)

Deniz Kuvvetlerinin de Oruç Reis gemisine bölgede refakat ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." dedi.

Akdeniz'deki adımları, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde attıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bakın, Batı Trakya'daki camilerimize, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine işte Trabzon'da Sümela Manastırı'nın restorasyonunu, her şeyini bitirdik ve dün Sümela'da, geldiler ayinlerini yaptılar. Bizim inanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok. Herkes inancını bu ülkede güvence altında yaşar ve yaşayacaktır."

"Türkiye ile AK Parti'nin kaderinin birleştiği, bütünleştiği" gerçeğinin gün geçtikçe çok daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin kendilerinin çalışmasına, değer ve hizmet üretilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

AK Parti kadrolarının büyük ve güçlü Türkiye idealine sancaktarlık yapacağını vurgulayan Erdoğan, "Ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Siz dik durdukça, sürekli gayretimizi devam ettirdikçe Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak kadro inanıyorum ki daha diri, yeni kadrolarla güçlenecektir." diye konuştu.