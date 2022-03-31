Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün’ü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
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