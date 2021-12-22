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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek

22.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.

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