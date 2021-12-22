Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.
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