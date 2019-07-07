Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." (DHA)
Nijerya çeyrek finalde
G.Saray için flaş transfer iddiası
Real Madrid'den Milan'a gitti
Ümraniye golcüsünü buldu
Adanaspor'a yeni sağ bek
İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde
Transferde bir bomba daha patladı
Ersun Yanal'dan transfer açıklaması
Mustafa Yumlu Göztepe'ye yakın
Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
Beşiktaş'tan geleceğe yatırım
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Transferi açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum