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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." (DHA)


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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan olduTarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyon

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