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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

İZMİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koştu, ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaş, Erdoğan'a kendisinin kara kalem resmini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı da kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bergama Belediyesi Başkanı Hakan Koştu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

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