Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



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