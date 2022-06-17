YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı:

17.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çarşamba günü nasip olursa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz" - "(Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı) Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan ile ilgili sürece dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde canlı bağlantıyla katılacağı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na ilişkin, "Video konferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız." diye konuştu.

- Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"Çarşamba günü nasip olursa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız."

Öncü ekipler ve heyetlerin zaten geldiğini kaydeden Erdoğan, "Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Başkanı Özvar YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu:YÖK Başkanı Özvar YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu:
Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden olduOstim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleriAnkara Valiliğinden YKS tedbirleri

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Gerçek bambaşkaymış! Herkes onu dansöz zannediyordu ama...

Gerçek bambaşkaymış! Herkes onu dansöz zannediyordu ama...

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.