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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

19.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dolmabahçe Ofisi'nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmesi bekleniyor.

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