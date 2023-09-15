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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

15.09.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından Taksim Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta cemaatle ayaküstü sohbet eden Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katılmak üzere camiden ayrıldı.

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