YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

13.09.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, programa katılanları selamlayarak başlayan Erdoğan, icazetlerini alan hafızları gözlerinden öptüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir. "

Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
GÜNCELLEME - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölüGÜNCELLEME - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Ankara Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Alpan Eczanesi
Cankaya
Bülbül Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
Oran Bayram Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Yeni Çukurambar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.