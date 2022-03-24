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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

24.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Kallas'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

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