Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Kallas'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.



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