Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.



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