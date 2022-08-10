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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü

10.08.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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