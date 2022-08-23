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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna yemek verdi

23.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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