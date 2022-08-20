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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

20.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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