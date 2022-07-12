Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Embalo görüşmesinde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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