Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu fakat biz bunu tabii çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zagreb'de tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Milanovic'e şahsına ve heyetine gösterdikleri samimi misafirperverlik için teşekkür etti. Türkiye ve Hırvatistan'ın bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Erdoğan, "Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, iş adamlarımızın olduğu geniş bir heyetle gerçekleştirdiğim bu ziyaret yıl dönümüne atfettiğimiz önemin de bir göstergesidir. Ülkelerimiz köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu gören iki dost ve müttefiktir." dedi.

Türkiye ve Hırvatistan'ın güçlü dostluğun gereğini en zor zamanlarda yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, Hırvatistan'ın da geçen yıl Türkiye'deki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koyduğunu anlattı.

- "Ticaret hacmimiz 900 milyon doları yakaladı"

Erdoğan, bugünkü görüşmelerde bu anlayışla ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Nitekim üç anlaşma bugün burada imzalandı. Bölgemizdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu ve her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. Tabii 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de yine etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu fakat biz bunu tabii çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz. 2016 yılındaki ziyaretimde belirlemiş olduğumuz 1 milyar dolar hedefini bu yılın sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önümüzdeki dönemde önce ikiye katlayacağımıza, ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum."

Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisinin memnuniyet verici düzeyde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santrali, ülkenin en büyük stratejik altyapı projelerinden biri olan Krizevci-Koprivnica-Botovo Demir Yolu projesi ve depremden zarar gören Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı binasının tadilatı, Türk firmalarınca üstlenildi. Sayın Cumhurbaşkanı'na gerek kendisinin gerek Hırvat makamlarının firmalarımıza duydukları güven için huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı Milanovic ile TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını, böylelikle tüm Avrupa'ya ve dünyaya beraberce önemli bir mesaj vermiş olacaklarını vurguladı.

İslam Kültür Merkezi'nin inşasına, Hırvatistan'ın verdiği destek için mevkidaşı Milanoviç'e çok teşekkür eden Erdoğan, 2 ayrı operasyonda Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçen kasım ve mart aylarında Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek iş birliğinin de takdire şayan olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması ve güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne, Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık. Bu maksatla Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk. Bosna Hersek noktasındaki diyaloğumuzun seçimden sonra daha geniş anlamda devamı konusunu özellikle görüştük."

Erdoğan, ziyaretin ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını diledi.

(Sürecek)

