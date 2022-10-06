Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti

PRAG (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag Kalesi'ndeki toplantı kapsamında İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti.

