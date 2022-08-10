Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Faysal'ı kabul etti

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Kabul, basına kapalı yapıldı.



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