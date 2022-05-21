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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

21.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti - Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı - Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç’in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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