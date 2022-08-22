Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, bu yıl 100 bini aşkın öğrencinin yararlandığı ulusal staj programını daha da geliştirdiklerini, ayrıca gençlerin üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken daha isabetli karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla danışman bilgi sistemini devreye aldıklarını ifade etti.

Üniversiteden mezun olan gençlerin kamu ve özel sektörde donanımlarına uygun iş bulabilmelerini sağlamak için kurulan kariyer merkezlerinin kapasitelerini güçlendirdiklerini anlatan Erdoğan, kamudaki işe alımlarda da kariyer kapısı platformu üzerinden, fırsat eşitliği, şeffaflık ve kullanım kolaylığı esasına dayalı hizmetin sunulduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Hangi alana mercek tutarsak tutalım, her konuda mevcut kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak, tabii halihazırda yaşadığımız sıkıntıları da çözecek çalışmalar içindeyiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı ve ekibi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili tüm kurumların güçlü koordinasyon içinde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlılığımız ispatlanacaktır. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz." dedi.

- Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık

Kabine gündemindeki bazı hususlarla ilgili bilgileri paylaşan Erdoğan, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini, son 19 yılda kesintisiz şekilde sürdürülen ücretsiz ders kitaplarının basımı ve dağıtımının tamamlandığını aktardı.

Eskiden parayla kitap alınamadığını, bulunamadığını, üst sınıflardaki ağabeylerinden teksir notlarını bile satın alamadıklarını anlatan Erdoğan, şimdi kuşe kağıtta basılı kitapların ücretsiz şekilde, her eğitim öğretim yılının başında, sıraların üzerinde öğrencilerin önüne koyulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilerin masalarında ücretsiz hazır edeceklerini bildirdi.

Dağıtılan yardımcı kaynak tutarının bu yılkilerle 130 milyonu bulduğunu aktaran Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının tüm okulların temizlik, kırtasiye küçük onarım ve atölye gibi ihtiyaçlarına yönelik bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdiğini de belirtti. Erdoğan, temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişinin de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacağını söyledi.

Temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 3 milyarlık bütçe kullanarak okullarda çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, okul öncesi eğitimin de yapımı tamamlanan yaklaşık 1200 yeni anaokuluyla güçlendirildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 3 bine tamamlanacağını kaydetti. Erdoğan, bu nedenle 1 Eylül'de atamaları yapılacak 20 bin öğretmenin 7 bin 500'den fazlasının okul öncesi öğretmenliğe tahsis edildiğini bildirdi.

- "Meclis'imize saygısızlık olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum." dedi.

Öğretmen Meslek Kanunu ile uzman ve baş öğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans ve doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaflar. Diğer öğretmenlerimize, 'sınavı boykot çağrısı' yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclis'imize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak, onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak tarafı yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, uzman ve baş öğretmenlik sınavına girecek öğretmenlere başarılar diledi.

Sağlıkçılara, 14 Mart Tıp Bayramı'nda verdikleri sözlerin hepsini de birer birer yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, sağlık kurumlarında çalışan personele yönelik saldırıları katalog suçlar kapsamına alan kanun değişikliğinin yapıldığını hatırlattı.

Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturularak hekimlerin mağduriyetine yol açan malpraktis sorununun çözüldüğünü ifade eden Erdoğan, döner sermaye ek ödemesi uygulamasının, üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Erdoğan, hekimlerin emekliliklerinde hak kaybına yol açan bordro sistemindeki düzenlemeyi, 2008 sonrasını kapsayacak şekilde tamamladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık." diye konuştu.

Erdoğan, hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenlediklerini aktardı.

Türkiye'nin en köklü sağlık reformlarını hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Son dönemde şikayete konu olan sorunların tamamını da çözüme kavuşturmuş oluyoruz." dedi.

Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilere de bir müjde vermek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi Kırsal Kalkınma Programı'nın 11'inci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5,5 milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik. Bu kararın da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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