YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

02.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki TFF binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silah sazlık ve derede arandıİstanbul'daki TFF binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silah sazlık ve derede arandı
Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlardaOrdu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda
Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildiKonya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Vahdettin Köşkü cumhurbaşkanı erdoğan görüşme

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:08
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.