Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.



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