Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduğu Ankara Şehir Hastanesinden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ankara Şehir Hastanesinin doktorları, hemşireleri ve personeliyle koronavirüs sürecinde çok büyük bir mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin dün aşılarını yaptırdığını hatırlattı.

Bugün MKYK üyeleriyle aşı yaptırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabi burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz." diye konuştu.