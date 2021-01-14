YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı:

14.01.2021 19:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" - "Burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduğu Ankara Şehir Hastanesinden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ankara Şehir Hastanesinin doktorları, hemşireleri ve personeliyle koronavirüs sürecinde çok büyük bir mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin dün aşılarını yaptırdığını hatırlattı.

Bugün MKYK üyeleriyle aşı yaptırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabi burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz." diye konuştu.

Kampanyanın nerelerde ve nasıl sürdürüleceğini Sağlık Bakanlığının belirlediğini ifade eden Erdoğan, bu sürecin dün itibarıyla başladığını ve yoğun bir şekilde devam etiğini dile getirdi.

Bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, hasta yatanlara şifa dileyen Erdoğan, "Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

"256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk günkü aşılamaya ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük, bayağı seri oluyor demek ki..." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Koca'ya sürece ilişkin "Kaç dakika?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat, ondan sonra zaten serbest kalıyor, böyle bir sürecin içerisindeyiz. Onun için de bu süreç içerisinde İhsan Hocama da çok çok teşekkür ediyorum, hakikaten çok büyük onun da gayreti oldu, ekibinin çok büyük gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun." şeklinde konuştu.

"25-30 milyon doz daha aşı gelecek dediniz, hepsi Çin aşısı mı olacak ve bir takvim söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Şu anda bunlar Çin aşısı ama tabi bunun dışında çalışmalar var. Yani Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. İnşallah bu ürünlerimizi de alıp ki onlar da işte mayıs, o civarlarda filan inşallah devreye girecek. Oradan da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

İkinci doz aşıyı ne zaman olacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 gün sonra karşılığını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
08:02
Öğle
13:03
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aşı açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aşı açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.