Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına, huzur ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.
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