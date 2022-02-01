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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati onuruna yemek verdi

01.02.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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