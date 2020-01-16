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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

MALATYA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezdi.Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da organize edilen Kongre ve Sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezdi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da organize edilen Kongre ve Sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya standında kayısı ikram etti. Başkan Gürkan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tablo da hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Malatya Büyükşehir Belediyesinin projeleri hakkında da kısa bir brifing veren Gürkan, “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programın açılışında yaptığı ‘Türkiye’yi Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız’ cümlelerini anımsattı. Malatya olarak bu sürece katkı sağlayacaklarını ifade eden Gürkan, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedeflere emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Başkanımız, programa katılan kentlerimizin stantlarını da gezdi. Malatya standını gezerken, kayısı ikram ettik. Yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında kısa bilgi alış verişinde bulunduk. Birçok devlet adamı, bürokrat, belediye başkanlarımızda ziyaretlerde bulundu. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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