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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya İçişleri Bakanı Zainudin'i kabul etti

31.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya İçişleri Bakanı Zainudin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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