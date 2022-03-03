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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

03.03.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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