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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

03.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

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