Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.



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