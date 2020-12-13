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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.12.2020 18:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilediği performansla Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra "parlayan yıldız" ödülüne de layık görülen İbrahim Çolak'ın başarısından gurur duyduğunu ifade etti.

Milli sporcunun başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spora ve sporculara desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İbrahim Çolak'ın içinde yer aldığı ve aynı şampiyonada takım finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımının başarısını da kutladı.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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